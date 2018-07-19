Мощный водяной смерч пронесся над Черным морем

Над Черным морем недалеко от Геленджика пронесся водяной смерч. Рыбакам удалось заснять природное явление на видео, кадры опубликованы в Instagram.

Оператор предположил, что стихия может настигнуть их рыболовецкое судно. Позже он обратил внимание на еще одну водяную воронку меньшего размера, которая образовалась неподалеку. По словам очевидцев, спустя 30 минут смерч растворился в море и не приблизился к берегу.

В конце мая жители Тольятти сняли на видео небольшой смерч, который поднялся недалеко торгового центра «Парк Хаус». Специалисты объяснили, что такое явление возникает от того, что солнечные лучи нагревают поверхность земли, и теплый воздух, поднимаясь, начинает вращаться.

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