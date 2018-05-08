Смерч в Тольятти сняли на видео

В Тольятти недалеко от торгового центра «Парк Хаус» поднялся небольшой смерч. Очевидцы засняли природное явление на видео и опубликовали его в социальных сетях. По мнению комментаторов, смерч помогает коммунальщикам убирать придорожную пыль.

Специалисты рассказали «Комсомольской правде», что такое природное явление не опасно. Смерч возникает оттого, что солнечные лучи нагревают поверхность земли, и теплый воздух, поднимаясь, начинает вращаться.

В августе 2017 года аналогичное явление сняли в Сочи в районе морского порта. Водный вихрь не вышел на сушу, а распался в море. Никакого ущерба смерч не нанес.

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