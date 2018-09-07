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Житель Феодосии заснял мощнейший смерч над морем

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Житель Феодосии Андрей Шелякин опубликовал в Instagram серию фотографий с мощнейшим смерчем над морем в своем городе.

Публикация появилась в четверг, 6 сентября. «Погодка в Крыму нынче отличная. Легкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до восьми лет», — пошутил автор снимков в описании.

На фотографиях видно, как столб смерча уходит в море, а рядом с ним в воду бьет яркая молния.

Как сообщает РИА Новости, в тот день ливни затопили улицы и подземные переходы Крыма, обесточили несколько сел, повалили деревья и стали причиной серьезных ДТП.

В августе в сети опубликовали видео смерча, который распугал туристов в Геленджике. На ролике видно, как люди убегают с пляжа в то время, как сильный ветер с песком разбрасывает зонты и лежаки в разные стороны.

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