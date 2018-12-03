Названы лучшие пляжи России

Аналитическое агентство «Турстат» проанализировало российские курорты и составило рейтинг лучших пляжей России.
Специалисты агентства оценивали пляжи по нескольким критериям: чистота воды в море и чистота самого пляжа, наличие удобств (душ, туалет, лежаки), работа спасателей, удаленность от городской инфраструктуры и отзывы отдыхающих.
Таким образом, лучшим оказался Массандровский пляж в городе Ялта (Крым). За ним следует пляж в Джемете (Анапа), а затем Золотой пляж в Феодосии (Крым).
В десятку также вошли Суджукская коса в Цемесской бухте Новороссийска, пляж Имеретинский в Адлере (Сочи), Долгая коса (Краснодарский край), Куршская коса в поселке Лесной Калининградской области, пляж Чайка в Лазаревском (Сочи), Посольский сор на Байкале (Бурятия) и пляж Янтарный в поселке Янтарный Калининградской области.
1 декабря крупнейшее в Канаде турагентство Flight Network опубликовало список 100 лучших в мире пляжей. Первое место в 2018 году занял пляж Затонувших Кораблей (Shipwreck) на греческом острове Закинф. За ним последовала Белая гавань (Whitehaven Beach) в штате Квинсленд, Австралия. На третье место попал Затерянный пляж (Hidden Beach) в Эль Нидо, Филиппины.