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18:58, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Собчак назвала Кадышеву «полиэтиленовой матрешкой»

Собчак призвала Кадышеву поднимать цены на корпоративы из-за популярности
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о популярности российской певицы Надежды Кадышевой у молодежи. В видео на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она назвала исполнительницу «полиэтиленовой матрешкой».

Собчак заявила, что считает популярность Кадышевой случайностью. По ее мнению, такую же востребованность у публики может получить любой исполнитель или композиция. «Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», — поиронизировала телеведущая.

Собчак также обратилась к Кадышевой с призывом. «Надежда, поднимайте цены на корпоративы, пока прет», — высказалась журналистка.

В 2024 году в соцсетях стали появляться видео с концертов Кадышевой и ее ансамбля «Золотое кольцо». Певица резко стала популярна у молодежи. Благодаря этому исполнительница приобрела статус самой высокооплачиваемой российской певицы — размер ее гонорара составил 15-20 миллионов рублей.

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