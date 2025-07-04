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18:58, 4 июля 2025Бывший СССР

Армянская церковь назвала недопустимым посягательство на Патриарший престол

Армянская церковь: Посягательство на Патриарший престол недопустимо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / РИА Новости

Армянская апостольская церковь назвала недопустимым посягательство властей республики на Патриарший престол и принципы церкви. Об этом передает ТАСС.

«Считаем недопустимым посягательство как властей, так и кого-либо еще на Патриарший престол и канонические принципы церкви», — указано в сообщении.

В ААЦ призвали власти освободить всех задержанных представителей духовенства и действовать исключительно в рамках закона. В заявлении отмечается, что Армянская церковь будет руководствоваться традициями, исключая любое внешнее вмешательство.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от сана, не став объяснять, что привело его к такому решению.

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