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14:38, 17 июля 2026Мир

Посол Германии рассказал о пользе водки для работы в России

Посол Германии Ламбсдорфф рассказал о секретной бутылке водки для работы в России
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Находящиеся в должности посла Германии в России дипломаты пользуются секретной бутылкой водки во время работы. Данную традицию раскрыл покидающий пост посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф в интервью Der Spiegel.

В ходе беседы Ламбсдорфф в ответ на вопрос, что он оставит своему преемнику на должности Клеменсу фон Гетце, показал на находившуюся на столе запылившуюся книгу «Легенда о Кремле». По его словам, каждый посол в России «должен прочитать ее хотя бы раз», так как в книге спрятана бутылка водки.

Дипломат пожаловался, что когда он нашел книгу, то в ней не было бутылки. Он предположил, что кто-то из его предшественников выпил водку, и объяснил данный факт сложностью контактов с российским руководством.

«Возможно, небольшой глоток иногда помогает. В любом случае я принял меры предосторожности и наполнил новую бутылку», — добавил Ламбсдорфф.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отказ пожать руку Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля русофобской позицией немецкого дипломата. По ее словам, она воспользовалась в начале встречи опцией, которая предоставляется сторонам правилами дипломатического протокола.

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