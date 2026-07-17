Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 17 июля 2026МирЭксклюзив

Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ Ламбсдорффу его русофобской позицией
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Отказ официального представителя МИД России Марии Захаровой пожать руку послу ФРГ в России Александру Графу Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля связан с русофобской позицией немецкого дипломата. Так дипломат объяснила свое решение в беседе с «Лентой.ру».

Захарова напомнила, что нормы дипломатического протокола не обязывают участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия. По ее словам, она воспользовалась в начале встречи опцией, которая предоставляется сторонам правилами протокола.

«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

16 июля Ламбсдорфф заявил в интервью Der Spiegel перед уходом с должности, что Захарова в ходе вызова дипломата в МИД России отказалась пожать ему руку в начале встречи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт, комментируя в ответ на вопрос «Ленты.ру» утверждение немецкого посла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане
    Стоматолог показал внешность Филиппа Киркорова с винирами и вызвал споры в сети
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok