Захарова рассказала об отказе жать руку послу Германии

Захарова подтвердила отказ жать руку послу Германии Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отказ жать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля. Пресс-секретарь дипломатического ведомства выступила с подтверждением в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Да, это так», — заявила дипломат, комментируя утверждение немецкого посла.

16 июля Ламбсдорфф заявил в интервью Der Spiegel перед уходом с должности, что Захарова в ходе вызова дипломата в МИД России отказалась жать ему руку в начале встречи. Посол также охарактеризовал атмосферу на подобных мероприятиях как «довольно холодную».

Ламбсдорфф занимал должность посла Германии в России с 2023 года, его новым назначением стала должность посла в Израиле. Новым главой представительства в Москве назначен бывший посол страны в Китае, Японии и Мексике Клеменс фон Гетце.

Ранее Захарова прокомментировала отъезд Ламбсдорфа из страны фразой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Пресс-секретарь МИД России сопроводила фрагмент видео, на котором дипломат отвечал на вопросы прессы, музыкальной дорожкой сцены бала у сатаны из одноименного сериала.