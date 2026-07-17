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12:38, 17 июля 2026МирЭксклюзив

Захарова рассказала об отказе жать руку послу Германии

Захарова подтвердила отказ жать руку послу Германии Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отказ жать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля. Пресс-секретарь дипломатического ведомства выступила с подтверждением в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Да, это так», — заявила дипломат, комментируя утверждение немецкого посла.

16 июля Ламбсдорфф заявил в интервью Der Spiegel перед уходом с должности, что Захарова в ходе вызова дипломата в МИД России отказалась жать ему руку в начале встречи. Посол также охарактеризовал атмосферу на подобных мероприятиях как «довольно холодную».

Ламбсдорфф занимал должность посла Германии в России с 2023 года, его новым назначением стала должность посла в Израиле. Новым главой представительства в Москве назначен бывший посол страны в Китае, Японии и Мексике Клеменс фон Гетце.

Ранее Захарова прокомментировала отъезд Ламбсдорфа из страны фразой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Пресс-секретарь МИД России сопроводила фрагмент видео, на котором дипломат отвечал на вопросы прессы, музыкальной дорожкой сцены бала у сатаны из одноименного сериала.

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