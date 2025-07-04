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13:48, 4 июля 2025Бывший СССР

В Армении предрекли отречение католикоса от сана

Спикер парламента Армении Симонян: Католикос Гарегин II откажется от сана
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от сана. Его слова передает ТАСС.

«Я уверен, что если не сегодня, не завтра, то очень скоро он уйдет», — сказал он, не став объяснять, что привело его к такому заключению.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что каноническая Армянская церковь не должна подвергаться нападкам, в том числе со стороны действующих властей страны и это вызывает озабоченность со стороны Москвы. Он также выразил надежду, что внутриполитический конфликт Армении будет урегулирован с учетом прав и интересов верующих, а также конституцией самой республики.

До этого МИД России дал властям Армении совет на фоне конфликта с церковью. Ведомство порекомендовало Еревану необходимо придерживаться демократических ценностей.

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