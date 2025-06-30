Лавров жестко высказался о нападках на Армянскую церковь

Лавров: Армянская церковь не должна подвергаться нападкам

Каноническая Армянская церковь не должна подвергаться нападкам, в том числе со стороны действующих властей страны и это вызывает озабоченность со стороны Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую, тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также выразил надежду, что внутриполитический конфликт Армении будет урегулирован с учетом прав и интересов верующих, а также конституцией самой республики.

Утром в пятницу, 27 июня, сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) в Эчмиадзине. Поводом для появления силовиков стало задержание архиепископа Микаела Аджапахяна по обвинению в подготовке государственного переворота.

Операция силовиков началась на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращении заговора по захвату власти с участием священнослужителей, а также конфликта политика с Гарегином II.