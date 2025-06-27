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18:55, 27 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

«Прокляните их, прокляните!» Пашинян обвинил священников в попытке госпереворота. Чем угрожает Армении политический кризис?

В Эчмиадзине произошла потасовка полиции со священниками из-за ареста Аджапахяна
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Утром в пятницу, 27 июня, сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) в Эчмиадзине. Поводом для появления силовиков стало задержание архиепископа Микаела Аджапахяна по обвинению в подготовке государственного переворота.

Операция силовиков началась на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращении заговора по захвату власти с участием священнослужителей, а также конфликта политика с Гарегином II.

В ответ на действия властей сотни верующих и представителей оппозиции прибыли к резиденции католикоса ААЦ для сопротивления правоохранительным органам

Протесты у резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, 27 июня 2025 года

Протесты у резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, 27 июня 2025 года

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Спецназ столкнулся со священнослужителями и прихожанами

Попытка задержать Микаела Аджапахяна привела к потасовке между полицейскими и священниками. Вместе с прихожанами священнослужители закрыли ворота и помешали архиепископу выйти к правоохранителям вместе с католикосом. Из толпы в адрес сотрудников СНБ раздались выкрики: «Снимите маски, вы антихристы!»

Прокляните их, католикос, прокляните. Это наша церковь, мы не потерпим!

протестующиекрики возле резиденции католикоса ААЦ в Эчмиадзине

Однако спецназ в районе 11:56 по Москве все же взломал окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Первопрестольный Эчмиадзин. Бойцы начали по одному проникать на территорию резиденции. В это же время власти страны направили подкрепление из числа криминальной полиции.

Одновременно к монастырскому комплексу начали прибывать представители оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею», а также недовольные верующие из соседних населенных пунктов. В ответ силовики перекрыли в Ереване проспект Исакова, по которому недовольные пытались добраться в Эчмиадзин.

После этого архиепископ Микаел Аджапахян вышел к силовикам для предотвращения столкновений и заявил, что готов проследовать с правоохранителями. Силовики покинули территорию с требованием к священнослужителю явиться на допрос в течение двух часов. В районе 14:30 по Москве Микаел Аджапахян отправился в Следственный комитет (СК) Армении вместе с адвокатами и несколькими священниками.

Я нигде не прятался и не собираюсь. За мной пришли, я пойду. Я не представляю угрозы для этой страны, угроза исходит от правительства

Микаел Аджапахянархиепископ Армянской апостольской церкви

В ответ Никол Пашинян обвинил сановников ААЦ в провокациях и заявил о якобы драках протестующих между собой. Также он намекнул на якобы нарушения обета безбрачия иерархами.

Пашинян заявил о заговоре церкви и олигархов

25 июня Никол Пашинян заявил о срыве СК Армении «криминально-олигархически-клерикального» плана по захвату власти. По версии следствия, участники движения планировали создать более 200-250 небольших групп, состоящих из бывших силовиков, для проведения одновременных атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру и последующей дестабилизации страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

24 июня издание Civic.am опубликовало план якобы дестабилизации и захвата власти в стране при участии оппозиционного архиепископа ААЦ и лидера движения «Тавуш во имя Родины» Баграта Галстаняна. Провластное СМИ заявило о якобы попытке дестабилизации обстановки в стране через Telegram и Tiktok для последующего захвата власти в стране. «Би-би-си» не смогло подтвердить подлинность опубликованного документа, представители оппозиции также назвали документ фальшивкой.

Католикос всех армян Гарегин II (слева) и архиепископ Микаэл Аджапахян (справа)

Католикос всех армян Гарегин II (слева) и архиепископ Микаэл Аджапахян (справа)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сообщения о попытке переворота появились на фоне обысков у главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна и задержания бизнесмена в Армении.

В начале июня Никол Пашинян также обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия, а затем пригласил для личной встречи главу ААЦ, чтобы развеять слухи о своем обрезании.

Политолог указал на намерения Пашиняна подчинить себе ААЦ

Как рассказал в разговоре с «Лентой.ру» доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов, противостояние Никола Пашиняна и руководства ААЦ обусловлено идеологической и мировоззренческой борьбой после «бархатной революции» 2018 года. Он упомянул, что в 2023 году премьер называл выступающие за сохранение союзных отношений с Россией политические силы противниками демократии и собственной государственности.

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Эксперт подчеркнул, что после распада СССР и до прихода к власти Никола Пашиняна политическая элита страны и церковь придерживались идеологии триединства армянской нации по формуле «диаспора — Арцах — Армения». Иерархи ААЦ неоднократно критиковали действующего премьера за отказ от Арцаха и культурно-исторического наследия страны.

Александр Крылов отметил, что на конфликт также могло повлиять решение руководства ААЦ сохранить Арцахскую епархию после ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в 2023 году. Он подчеркнул, что позиция церкви по триединству расходится с точкой зрения Пашиняна о негативном влиянии НКР на Армению.

По мнению руководства Армянской апостольской церкви, политика нынешнего правительства является губительной для армянской нации и государства. Очевидно, что Пашинян намерен взять под контроль ААЦ путем компрометации церковных иерархов и отстранения католикоса

Александр Крыловглавный научный сотрудник ИМЭМО РАН

Политолог также указал на предстоящие в июне 2026 года в Армении парламентские выборы и отметил влияние ААЦ на избирателей внутри страны и на армянскую диаспору за рубежом. По его мнению, призывы руководителей церкви к отставке Пашиняна вызвали у политика стремление скомпрометировать их в глазах избирателей в максимально возможной степени.

Пашинян стремится гарантировать свою победу путем тотальной зачистки политического поля от всех потенциально нелояльных ему лично политических и общественных сил

Александр Крыловглавный научный сотрудник ИМЭМО РАН
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