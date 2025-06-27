В резиденции армянского католикоса произошла потасовка с полицией

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка полиции со священниками

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

В духовный центр Армянской апостольской церкви Первопрестольный Эчмиадзин ворвался спецназ, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Началась потасовка, в ходе которой священники не позволили силовикам сделать это. Однако после этого архиепископ вышел к силовикам ради избежания столкновений. Он заявил, что готов проследовать с правоохранителями, и добавил, что главная угроза сидит в правительстве.

«Мы приложим все усилия ради торжества справедливости», — сказал он людям, закрывшим ворота, чтобы не дать силовикам его забрать.

Ранее сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян. Также у представителей духовенства начались обыски.