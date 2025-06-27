Спецслужбы Армении зашли в резиденцию главы Армянской церкви

Сотрудники СНБ Армении зашли в резиденцию католикоса Гарегина II в Эчмиадзине

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II в Эчмиадзине. Об этом сообщил адвокат архиепископа Микаеля Аджапахяна Мигран Погосян, передает ТАСС.

«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса», — рассказал юрист.

Утром, 27 июня в Армении начались обыски у представителей духовенства. О задержаниях пока не сообщается.

Публичный конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна и представителей духовенства начался в мае. Глава кабмина обвинял их в кумовстве и попытке захватить власть в стране.