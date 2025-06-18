«Мы его деактивируем навсегда». Российского миллиардера задержали в Армении. В чем причина его конфликта с Пашиняном?

В Армении задержали главу российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна

Во вторник, 17 июня, в Армении начались обыски у главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Это произошло после его слов о конфликте премьер-министра республики Никола Пашиняна и Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Я всегда был на стороне армянской церкви и армянского народа. Если политики потерпят неудачу, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему Самвел Карапетян глава российской компании «Ташир»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна, «которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».

Кто такой Карапетян?

Самвел Карапетян является членом общественной организации «Союз армян России», миллиардером, а также главой российской компании «Ташир», которая занимается недвижимостью.

Самвел Карапетян Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

У него двойное гражданство — российское и армянское. В 2020 году он внес часть залога за освобождение экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который в настоящее время является одной из главных оппозиционных фигур в стране.

Также в 2020 году Карапетян призывал ввести русский язык во всех школах Армении.

Обыски в доме у бизнесмена

Накануне вечером в особняк Карапетяна пришли правоохранительные органы с обысками. В поддержку предпринимателя к его дому вышла группа людей, среди них были оппозиционные политики и простые граждане. Сообщалось о задержании 20 человек.

Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор Самвел Карапетян глава российской компании «Ташир»

В ночь на 18 июня Карапетяна увезли из его дома в сопровождении сотрудников полиции. Группа сторонников начала собираться около здания Следственного комитета республики, куда привезли предпринимателя.

Протест в Ереване в поддержку Карапетяна Фото: РИА Новости

Угрозы Пашиняна в соцсетях

Особенностью этого дела стали комментарии Никола Пашиняна в адрес Карапетяна. Так, армянский премьер накануне обысков написал следующее:

Мы его снова деактивируем и навсегда Никол Пашинян премьер-министр Армении

Позже Пашинян написал еще один пост, в котором обвинил Карапетяна во вмешательстве в дела Армении.

Заявление Самвела Карапетяна было не о церкви, а о Республике Армения. Пытались создать впечатление, будто в Армению откуда-то могут прийти какие-то люди и своими методами решать здесь вопросы Никол Пашинян премьер-министр Армении

Пашинян также заявил, что национализирует предприятие Карапетяна в Армении. «Я думаю, что пришло время, когда ЗАО "Армянские электрические сети" должно быть национализировано. Это произойдет быстро», — объявил армянский премьер.

Обвинения в отношении Карапетяна

Издание Tert со ссылкой на неназванные источники сообщало, что в отношении Карапетяна возбуждено уголовное дело по неназванной статье.

Адвокат Карапетяна Армен Фероян позже заявил, что его клиенту инкриминируют обвинения в призывах к захвату власти. По законодательству республики наказанием является содержание под стражей, общественные работы или штраф.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Конфликт Пашиняна с церковью

Публичный конфликт премьера Пашиняна с представителями церкви произошел в мае. Издание 24News.am со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что эти события являются следствием договоренностей между Арменией и Азербайджаном об урегулировании конфликта между странами.

Никол Пашинян сумел снять с переговоров условие внесения поправок в Конституцию, о чем просил Азербайджан. Вместо этого он взялся нанести удар по ААЦ и подчинить ее себе, проявления чего мы и наблюдаем в течение последних 20 дней армянский чиновник в интервью 24News.am

Пашинян требовал отставки главы армянской Апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II из-за нарушения обета безбрачия и целомудрия. Тогда это заявление вызвало возмущение и протесты в Ереване.

Доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов в беседе с «Лентой.ру» объяснил мотивы Пашиняна в этом конфликте.

Фундаментальная причина публичного конфликта Пашиняна с Армянской церковью, на мой взгляд, заключается в том, что он старается всеми доступными средствами усилить субъектность Армении не только на международной арене, но и во внутренней политике страны Ниязи Ниязов доктор исторических наук

Ниязов добавил, что исторически ААЦ играла цементирующую роль в проведении инициатив армянской диаспоры за рубежом, в том числе в формировании внешней политики Армении и вопроса Нагорного Карабаха.

Эксперт также отметил, что Пашинян желает ликвидировать иные рычаги влияния в стране.

Пашинян не склонен терпеть, чтобы (...) какие-либо финансовые группы, значимые финансисты, бизнесмены оказывали на внутреннюю и внешнюю политику страны большое влияние (...) И с этой точки зрения действия Пашиняна тоже вполне себе логичны Ниязи Ниязов доктор исторических наук