Пашинян обвинил главу Армянской Церкви в нарушении обетов и потребовал его отставки

Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия

Глава Армянской Апостольской Церкви, католикос всех армян Гарегин II нарушил обет безбрачия и должен уйти в отставку. В этом его обвинил премьер-министр республики Никол Пашинян в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Гарегин II нарушил обет безбрачия, который он добровольно взял на себя, и у него есть ребенок. Это факт, и если Гарегин попытается это опровергнуть, я докажу это в необходимом формате. Таким образом, согласно Кодексу Армянской Апостольской Церкви, Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избран и не может быть католикосом», — написал он.

Политик назвал себя верным последователем Армянской церкви и заявил, что организация должна избрать нового главу, чье поведение будет проверено перед выборами католикоса.

Ранее Пашинян обвинил местное духовенство в захламлении армянских церквей. По его словам, люди складируют в церквях ненужные вещи, включая строительный мусор.