Пашинян национализирует ЗАО Карапетяна

Премьер Армении Пашинян заявил о намерениях национализировать ЗАО Карапетяна

ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащие российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, могут быть национализированы. О таких намерениях заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО "Армянские электрические сети" должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача — чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», — сказал политик.

Ранее Пашинян назвал задержанного главу российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна «мошенником». «Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — подчеркнул он.

17 июня у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке армянской церкви. Это происходит на фоне ее публичного конфликта с Пашиняном. Перед началом их проведения премьер Армении заявил, что «мы его снова деактивируем и навсегда».