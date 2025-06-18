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09:58, 18 июня 2025Бывший СССР

Пашинян национализирует ЗАО Карапетяна

Премьер Армении Пашинян заявил о намерениях национализировать ЗАО Карапетяна
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащие российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, могут быть национализированы. О таких намерениях заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО "Армянские электрические сети" должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача — чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», — сказал политик.

Ранее Пашинян назвал задержанного главу российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна «мошенником». «Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — подчеркнул он.

17 июня у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке армянской церкви. Это происходит на фоне ее публичного конфликта с Пашиняном. Перед началом их проведения премьер Армении заявил, что «мы его снова деактивируем и навсегда».

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