В Армении провели обыски у директора российской компании

В Армении провели обыски у президента компании «Ташир» Карапетяна

В Армении провели обыски у президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна после его слов о поддержке армянской церкви. Об этом сообщает местный телеканал A1Plus.

Сообщается, что несколько часов назад Карапетян выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном. «Я всегда был на стороне армянской церкви и армянского народа. Если политики потерпят неудачу, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему», — заявил он.

Через час ему ответил Пашинян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), заявив, что «мы его снова деактивируем и навсегда». После этого начались обыски.

Адвокат Карапетяна и компания «Ташир» сообщают, что Карапетяна не задержали и он находится у себя дома.

Конфликт Пашиняна и представителей духовенства тянется длительное время. Поводом для разногласий стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном. Так, премьер Армении обвинял их в несоответствии моральному образу и в нарушении обетов безбрачия и целомудрия.