К Пашиняну пришла Cмерть с косой

К зданию правительства Армении пришла Смeрть с косой из-за слов Пашиняна

В Армении к зданию правительства пришла Смeрть с косой после критики премьер-министра Никола Пашиняна в адрес представителей местного духовенства. Об этом пишет газета Hraparak.

«Участники акции обвинили власти в ряде действий, заявив, что премьер-министр перешел последнюю "красную черту"», — говорится в публикации. Один из активистов пришел в костюме Смeрти с косой, заявляя, что «Никола ждет ад».

Поводом стал ряд заявлений Пашиняна в адрес представителей духовенства. Премьер неоднократно обвинял их в несоответствии моральному образу. Днем ранее он обвинил главу Армянской апостольской церкви Гарегина II в возможном нарушении обета безбрачия.

Ранее Никол Пашинян во время критики духовенства пожаловался на «захламление церквей» в Армении. «Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать», — заявил премьер.