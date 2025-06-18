В отношении Карапетяна возбудили уголовное дело

Tert: В Армении возбудили дело против главы компании «Ташир» Карапетяна

В Армении в отношении главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело. Об этом пишет местное издание Tert.

По его информации, Карапетян находится в Следственном комитете Армении, возбуждено уголовное дело. Статьи обвинения пока не называются.

17 июня обыски у Самвела Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг российского бизнесмена, «которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».