В МИД прокомментировали обыски у директора российской компании в Армении

Захарова: Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна в Армении

Москва внимательно следит за ситуацией со следственными действиями в отношении президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Армении. Обыски у бизнесмена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В России внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами», — заявила дипломат.

Ранее в прессе сообщалось, что обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Адвокат Карапетяна и компания «Ташир» сообщают, что Карапетяна не задержали и он находится у себя дома.

Конфликт Пашиняна и представителей духовенства продолжается некоторое время. Поводом для разногласий стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.