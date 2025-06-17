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20:01, 17 июня 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали обыски у директора российской компании в Армении

Захарова: Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна в Армении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Москва внимательно следит за ситуацией со следственными действиями в отношении президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Армении. Обыски у бизнесмена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В России внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами», — заявила дипломат.

Ранее в прессе сообщалось, что обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Адвокат Карапетяна и компания «Ташир» сообщают, что Карапетяна не задержали и он находится у себя дома.

Конфликт Пашиняна и представителей духовенства продолжается некоторое время. Поводом для разногласий стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

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