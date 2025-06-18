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11:43, 18 июня 2025Бывший СССР

Эрдоган и Пашинян анонсировали важное заявление

Пашинян анонсировал важное заявление с Эрдоганом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал важное заявление с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит «Sputnik Армения».

«В повестке встречи с Эрдоганом — совместное заявление для общественности, разглашать его пункты заранее не положено, согласно обоюдным договоренностям», — заявил премьер Армении.

Накануне издание 24News.am со ссылкой на армянские дипломатические источники написало, что Пашинян едет на встречу с Эрдоганом для обсуждения места подписания договора с Азербайджаном. Среди вариантов не фигурирует Россия, отмечает издание.

Издание также пишет, что Пашинян убедил Баку отказаться от претензий о пункте о Нагорном Карабахе в Конституции Армении в обмен на подчинение себе Армянской апостольской церкви. Еще одним условием начала переговоров, пишет 24News.am, является вывод российской базы из города Гюмри.

17 июня у главы российской компании армянского происхождения Самвела Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт Пашиняна с представителями духовенства продолжается некоторое время. Поводом для конфликта стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

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