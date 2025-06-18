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11:32, 18 июня 2025Бывший СССР

Карапетян обвинил нынешнюю власть Армении в ненависти к церкви

Карапетян: Вчерашние события продемонстрировали несостоятельность власти Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Президент российской компании «Ташир» Самвел Карапетян выступил с жесткой критикой в адрес действующего руководства Армении, обвинив его во враждебном отношении к Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Его слова приводит «Sputnik Армения».

«Вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти. Искренняя ненависть к ААЦ, безразличие к национальным ценностям, недопустимость здоровой критики, болезненное желание жестоко подавлять любое инакомыслие, к сожалению, неполный перечень "качеств" этой власти», — сказал бизнесмен в своем заявлении.

Также российский бизнесмен добавил, что не собирается отказываться своих «принципов и ценностей», несмотря на ситуацию.

Ранее стало известно, что в отношении Карапетяна возбудили уголовное дело. При этом статьи обвинения пока не называются.

17 июня обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт Пашиняна с представителями духовенства продолжается некоторое время. Поводом для конфликта стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

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