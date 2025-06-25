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10:06, 25 июня 2025Бывший СССР

Пашинян заявил о срыве «криминально-олигархически-клерикального» плана захвата власти

Пашинян заявил о срыве плана захвата власти архиепископом Багратом Галстаняном
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Следственный комитет Республики Армения предотвратил «криминально-олигархический-клерикальный» план архиепископа Баграта Галстаняна по захвату власти. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян в Telegram-канале.

«Сотрудники правоохранительных органов предотвратили масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», — написал он.

Ранее премьер-министр Армении раскрыл план неудавшегося госпереворота. В материале издания Civic утверждается, что стратегия оппозиции якобы включала в себя участие бывших президентов страны и российских компаний.

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