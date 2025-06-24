Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на свой пенис

Пашинян пригласил главу Армянской церкви к себе для демонстрации своего пениса

Пашинян пригласил главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II к себе для демонстрации своего пениса. Об этом глава правительства республики написал в своем Telegram-канале.

«Представитель Ктриджа Нерсисяна (имя Гарегина II в миру — прим. «Ленты.ру») сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», — написал премьер-министр Армении.

Пашинян в очередной раз обратился к главе ААЦ с просьбой доказать, не нарушал ли тот обряд целибата.

Публичный конфликт Никола Пашиняна с ААЦ продолжается с мая этого года. Премьер-министр объяснял это тем, что в армянской церкви складывается система наследования имущества и должностей, что противоречит канонам. Кроме того, у сторон конфликта разный взгляд на решение Нагорно-Карабахской проблемы.