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20:59, 24 июня 2025Бывший СССР

Пашинян раскрыл «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении

Пашинян заявил о неудавшемся госперевороте, который готовили мошенники
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

«Мошенники» планировали организовать госпереворот в Армении, однако их ждал провал. План раскрыл премьер-министр страны Никол Пашинян в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

«Этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников"», — заявил политик, ссылаясь на статью издания Civic.

В материале утверждается, что оппозиция Армении разработала план по свержению действующей власти. Стратегия якобы включала в себя участие бывших президентов страны и российских компаний. Civic выложило в сеть сканы неизвестных документов из семи страниц под названием «Стратегия переворота». В начале документа указывается, что целью плана является «свержение режима Никола Пашиняна» и передача власти народу, церкви и другим структурам.

Ранее Пашинян пригласил к себе главу Армянской церкви, чтобы развеять слухи о своем обрезании.

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