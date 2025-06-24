Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил для личной встречи главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру — Ктридж Нерсисян — прим. «Ленты.ру»), чтобы развеять слухи о своем обрезании. Об этом сообщил сам председатель армянского правительства.
Представитель Ктриджа Нерсисяна сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное
Кроме того, Пашинян в очередной раз обратился к главе ААЦ, призывая его доказать, что священнослужитель сам не нарушал целибат.
Пашинян обвинил главу Армянской церкви в нарушении обета безбрачия
Глава армянского правительства обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Пашинян заявил, что глава ААЦ должен уйти в отставку.
«Гарегин II нарушил обет безбрачия, который он добровольно взял на себя, и у него есть ребенок. Это факт, и если Гарегин попытается это опровергнуть, я докажу это в необходимом формате», — сообщил политик. Он подчеркнул, что в связи с этими обстоятельствами священнослужителя не могли назначать ни епископом, ни архиепископом, ни тем более католикосом.
Политик также заявил, что сам является верным последователем Армянской церкви, а потому считает важным, чтобы пост главы ААЦ занимал человек с достойным поведением.
Пашиняна раскритиковали за высказывания в адрес Армянской церкви
Союз армян России (САР) раскритиковал армянского премьера Никола Пашиняна за высказывания в адрес представителей духовенства Армянской церкви.
«Союз армян России считает недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской апостольской церкви, прозвучавшие из уст Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня», — заявили в объединении.
Представители организации заметили, что провокационные выступления политика негативно влияют на восприятие Конституции страны. По мнению САР, его оскорбительные высказывания призваны намеренно отвлечь внимание общественности от реальных проблем, с решением которых власти не справляются.
На фоне критики Пашиняна была организована акция протеста, участники которой заявили, что политик перешел красную черту, оскорбляя ААЦ. Один из активистов пришел к зданию правительства в костюме смерти с косой. Он заявил, что «Никола ждет ад» за его высказывания.