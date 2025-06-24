Пашинян хочет развеять слухи о своем обрезании. Он обещал главе Армянской церкви доказать это при личной встрече

Пашинян пригласил главу Армянской церкви, чтобы продемонстрировать пенис

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил для личной встречи главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру — Ктридж Нерсисян — прим. «Ленты.ру»), чтобы развеять слухи о своем обрезании. Об этом сообщил сам председатель армянского правительства.

Представитель Ктриджа Нерсисяна сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное Никол Пашинян премьер-министр Армении

Кроме того, Пашинян в очередной раз обратился к главе ААЦ, призывая его доказать, что священнослужитель сам не нарушал целибат.

Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan arrives to attend the Artificial Intelligence (AI) Action Summit at the Grand Palais in Paris, France, February 11, 2025. . Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пашинян обвинил главу Армянской церкви в нарушении обета безбрачия

Глава армянского правительства обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Пашинян заявил, что глава ААЦ должен уйти в отставку.

«Гарегин II нарушил обет безбрачия, который он добровольно взял на себя, и у него есть ребенок. Это факт, и если Гарегин попытается это опровергнуть, я докажу это в необходимом формате», — сообщил политик. Он подчеркнул, что в связи с этими обстоятельствами священнослужителя не могли назначать ни епископом, ни архиепископом, ни тем более католикосом.

Политик также заявил, что сам является верным последователем Армянской церкви, а потому считает важным, чтобы пост главы ААЦ занимал человек с достойным поведением.

Catholicos of All Armenians Karekin II leads the Christmas mass at the Saint Gregory the Illuminator Cathedral in Yerevan, Armenia January 6, 2021. . Фото: Grigor Yepremyan / PAN Photo / Reuters

Пашиняна раскритиковали за высказывания в адрес Армянской церкви

Союз армян России (САР) раскритиковал армянского премьера Никола Пашиняна за высказывания в адрес представителей духовенства Армянской церкви.

«Союз армян России считает недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской апостольской церкви, прозвучавшие из уст Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня», — заявили в объединении.

Представители организации заметили, что провокационные выступления политика негативно влияют на восприятие Конституции страны. По мнению САР, его оскорбительные высказывания призваны намеренно отвлечь внимание общественности от реальных проблем, с решением которых власти не справляются.

На фоне критики Пашиняна была организована акция протеста, участники которой заявили, что политик перешел красную черту, оскорбляя ААЦ. Один из активистов пришел к зданию правительства в костюме смерти с косой. Он заявил, что «Никола ждет ад» за его высказывания.