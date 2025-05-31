Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес церкви

САР: Слова Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви оскорбительны

Союз армян России (САР) осудил слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ). Свою позицию организация выразила в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

«Союз армян России считает недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской апостольской церкви, прозвучавшие из уст Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня», — пояснили в организации.

В объединении считают, что позиция Пашиняна нарушает основы Конституции, а использование бранных слов обесценивает сам институт премьера страны. Кроме того, в САР отметили, что такими высказываниями Пашинян пытается отвлечь общественность от настоящих проблем, решить которые обязано правительство.

Ранее Пашинян сравнил армянские церкви с захламленными чуланами. По его словам, вместо того, чтобы развивать человека духовно, в церквях складируют мусор, бесхозную одежду, цементные мешки и ржавую арматуру. Для решения этой проблемы премьер предлагает ввести стандарты для оценки состояния церковных помещений.