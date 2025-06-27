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19:32, 27 июня 2025Бывший СССР

МИД России дал властям Армении совет на фоне конфликта с церковью

МИД России посоветовал Еревану придерживаться демократических ценностей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Grigor Yepremyan / PAN Photo / Reuters

Для разрешения конфликта власти с Армянской апостольской церковью (ААЦ) Еревану необходимо придерживаться демократических ценностей. Об этом в Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили ТАСС.

«Мы искренне заинтересованы, чтобы в дружественной и братской нам Армении сохранялась стабильность, (...) необходимо на практике реализовать декларируемые руководством Армении приверженность демократическим ценностям, уважение чувств верующих и принципов религиозной свободы», — посоветовали в ведомстве.

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли в резиденцию католикоса Гарегина II в Эчмиадзине. Причиной стало задержание архиепископа Микаела Аджапахяна по обвинению в подготовке госпереворота.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов указал на намерения власти подчинить себе ААЦ. Он отметил, что противостояние премьер-министра страны Никола Пашиняна и руководства церкви обусловлено идеологической и мировоззренческой борьбой после «бархатной революции» 2018 года.

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