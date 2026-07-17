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14:21, 17 июля 2026Мир

Соперник Стармера занял его место

Sky News: Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии, заняв место уходящего с должности премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает Sky News.

«Сегодня вы подарили мне и моей семье момент гордости и эмоций, но я к этому готов», — заявил он в своей первой речи в качестве избранного лидера партии.

Бернэм также поблагодарил Стармера за работу и выразил готовность «продолжить и развивать его политический курс».

9 июля Бернэм заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.

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