Соперник Стармера занял его место

Sky News: Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии

Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии, заняв место уходящего с должности премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает Sky News.

«Сегодня вы подарили мне и моей семье момент гордости и эмоций, но я к этому готов», — заявил он в своей первой речи в качестве избранного лидера партии.

Бернэм также поблагодарил Стармера за работу и выразил готовность «продолжить и развивать его политический курс».

9 июля Бернэм заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.

