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19:40, 9 июля 2026Мир

Вероятный преемник Стармера заявил о проблеме из-за украинского конфликта

Энди Бернем заявил о росте цен в Великобритании из-за конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева. Об этом заявил вероятный преемник премьер-министра королевства Кира Стармера Энди Бернем, передает РИА Новости.

«Закрытие Ормузского пролива повысило стоимость заправки семейного автомобиля. Конфликт на Украине привел к росту цен на продукты питания и энергоносители», — отметил политик.

Бернем заявил, что приверженность Британии Североатлантическому альянсу останется «абсолютной», а поддержка Украины со стороны Лондона не ослабнет.

27 июня бывший британский премьер-министр Джон Мейджор (занимал пост в 1990–1997 годах) подверг сомнению готовность Бернема возглавить страну. По его словам, Бернем добился успеха на посту мэра Большого Манчестера, но решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, отличается от решения вопросов с президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.

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