В Москве задержали пьяного депутата из российского региона

В Москве пьяному депутату Хабаровской думы дали 13 суток ареста

В Москве на 13 суток арестовали депутата Хабаровской городской думы. Об этом со ссылкой на Мосгорсуд сообщает ТАСС.

Как установил суд, вечером 4 июля депутат городской думы VIII созыва Андрей Федоров ехал в столичном метро, будучи в состоянии сильного наркотического опьянения. Возле станции метро «Театральная» законотворца задержали сотрудники полиции.

Депутат был признан виновным в совершении административного правонарушения. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование. В суде Федоров заявил, что не был пьян.

Ранее сообщалось о жителе Читы, который в восьмой раз попался полиции на езде в нетрезвом виде.