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Силовые структуры
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14:24, 17 июля 2026Силовые структуры

В Москве задержали пьяного депутата из российского региона

В Москве пьяному депутату Хабаровской думы дали 13 суток ареста
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве на 13 суток арестовали депутата Хабаровской городской думы. Об этом со ссылкой на Мосгорсуд сообщает ТАСС.

Как установил суд, вечером 4 июля депутат городской думы VIII созыва Андрей Федоров ехал в столичном метро, будучи в состоянии сильного наркотического опьянения. Возле станции метро «Театральная» законотворца задержали сотрудники полиции.

Депутат был признан виновным в совершении административного правонарушения. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование. В суде Федоров заявил, что не был пьян.

Ранее сообщалось о жителе Читы, который в восьмой раз попался полиции на езде в нетрезвом виде.

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