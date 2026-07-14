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Силовые структуры
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14:34, 14 июля 2026Силовые структуры

Россиянин в восьмой раз попался полиции на езде в нетрезвом виде

Восемь раз попадавшийся на пьяной езде житель Читы получил срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Чите россиянин получил новый срок за езду в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 38-летний мужчина был остановлен ночью 14 ноября 2025 года возле бара на проспекте Маршала Рокоссовского. Водитель был пьян, и, как оказалось, в такой ситуации он оказался уже в восьмой раз.

Впервые в пьяном виде его задержали полицейские в 2017 году. Тогда он отделался штрафом и условным сроком, в 2020-м подобная выходка уже привела его в исправительную колонию-поселение, а в 2021-м — в колонию общего режима. Каждый раз суд лишал его прав, но он снова оказывался за рулем пьяным.

На этот раз рецидивист со стажем получил 3,5 года колонии и лишился прав на 6 лет.

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