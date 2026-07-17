Российский врач придумала историю о помощи в родах на борту самолета и попалась на лжи

Российский врач из Красноярского края попалась на лжи о родах на борту самолета

Российский врач из Эвенкии (Красноярский край) придумала историю о помощи в родах на борту самолета и попалась на лжи. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

В Минздраве подтвердили информацию о том, что никаких родов двойни на рейсе не было. Уточняется, что военный врач Адэль Эралиева уже призналась в своем вранье, но ее мотивы неизвестны. В настоящее время ее телефон выключен, на связь с журналистами женщина не выходит.

Ранее Эралиева рассказала местным СМИ, что помогла принять роды у пассажирки на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск. По ее словам, на свет якобы появилась «королевская двойня» — разнополые близнецы. Также Эралиева отмечала, что одному из попутчиков стало плохо от увиденного.