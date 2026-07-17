Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:31, 17 июля 2026Путешествия

Российский врач придумала историю о помощи в родах на борту самолета и попалась на лжи

Российский врач из Красноярского края попалась на лжи о родах на борту самолета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Российский врач из Эвенкии (Красноярский край) придумала историю о помощи в родах на борту самолета и попалась на лжи. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

В Минздраве подтвердили информацию о том, что никаких родов двойни на рейсе не было. Уточняется, что военный врач Адэль Эралиева уже призналась в своем вранье, но ее мотивы неизвестны. В настоящее время ее телефон выключен, на связь с журналистами женщина не выходит.

Ранее Эралиева рассказала местным СМИ, что помогла принять роды у пассажирки на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск. По ее словам, на свет якобы появилась «королевская двойня» — разнополые близнецы. Также Эралиева отмечала, что одному из попутчиков стало плохо от увиденного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Популярный блогер описал корпоратив Дурова в бане в Дубае фразой «пришли лютые додики»
    Лавров заявил о принятии Россией предложения Трампа по Украине
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok