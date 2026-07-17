Россиян призвали поторопиться с семейной ипотекой

Финансист Трепольский призвал россиян с одним ребенком быстрее взять семейную ипотеку

Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, его слова передает «Газета.ru».

Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6 процентов. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12 процентов в Москве и Петербурге и до 10 процентов — в регионах, напомнил финансист.

«Семьям с двумя детьми паниковать не стоит — условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне, можно взвешенно выбирать квартиру. Семьям с тремя и более детьми разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновленной программы, чтобы оформить кредит по сниженной ставке в 4 процента, существенно сэкономив на переплате и ежемесячных платежах«, — добавил Трепольский.

Ранее эксперты подсчитали, что платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком с октября может увеличиться в два раза, примерно до 72 тысяч рублей в месяц.