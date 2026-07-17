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14:25, 17 июля 2026Экономика

Россиян призвали поторопиться с семейной ипотекой

Финансист Трепольский призвал россиян с одним ребенком быстрее взять семейную ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, его слова передает «Газета.ru».

Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6 процентов. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12 процентов в Москве и Петербурге и до 10 процентов — в регионах, напомнил финансист.

«Семьям с двумя детьми паниковать не стоит — условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне, можно взвешенно выбирать квартиру. Семьям с тремя и более детьми разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновленной программы, чтобы оформить кредит по сниженной ставке в 4 процента, существенно сэкономив на переплате и ежемесячных платежах«, — добавил Трепольский.

Ранее эксперты подсчитали, что платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком с октября может увеличиться в два раза, примерно до 72 тысяч рублей в месяц.

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