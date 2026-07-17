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14:24, 17 июля 2026Бывший СССР

В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских солдат

РИА: Власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских солдат
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Amadvr / Wikimedia

В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских солдат. Об этом, ссылаясь на посольство России в Таллине, передает РИА Новости.

«По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны», — передает агентство слова представителя посольства.

В посольстве отметили, что демонтаж произошел без какой-либо огласки и расценивается дипмиссией как акт государственного вандализма с варварским отношением к тем, кто отдал жизни за освобождение Эстонии.

Ранее министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Эстония начнет закупать оружие у Украины в рамках соглашения о военном сотрудничестве.

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