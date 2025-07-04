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19:01, 4 июля 2025Мир

Приостановка поставок США Украине разгневала Конгресс

WP: Решение Хегсета по приостановке поставок Украине разгневало Конгресс США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок ряда боеприпасов Украине разгневало Конгресс страны. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного помощника одного из конгрессменов.

«Решение вызвало гнев республиканских союзников, которые поддерживали Украину», — утверждается в публикации.

При этом источник WP не стал раскрывать имен конгрессменов, возмущенных сокращением помощи Киеву. По словам собеседника издания, этот случай является лишь одним из примеров того, как шаги главы Пентагона вызывают «двухпартийную неразбериху» на Капитолийском холме.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление США сохранить достаточный уровень собственных военных запасов, но призвал Вашингтон к гибкости в вопросе поставок оружия Украине.

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