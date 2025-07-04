Приостановка поставок США Украине разгневала Конгресс

WP: Решение Хегсета по приостановке поставок Украине разгневало Конгресс США

Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок ряда боеприпасов Украине разгневало Конгресс страны. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного помощника одного из конгрессменов.

«Решение вызвало гнев республиканских союзников, которые поддерживали Украину», — утверждается в публикации.

При этом источник WP не стал раскрывать имен конгрессменов, возмущенных сокращением помощи Киеву. По словам собеседника издания, этот случай является лишь одним из примеров того, как шаги главы Пентагона вызывают «двухпартийную неразбериху» на Капитолийском холме.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление США сохранить достаточный уровень собственных военных запасов, но призвал Вашингтон к гибкости в вопросе поставок оружия Украине.