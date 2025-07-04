В развалинах российского дома неожиданно откопали «капсулу времени» XIII века

Археологи неожиданно вскрыли «капсулу времени» XIII века в центре Смоленска

Археологи неожиданно нашли в центре Смоленска «капсулу времени» XIII века. Об этом сообщается на странице ИА РАН во «ВКонтакте».

Участники экспедиции разбирали остатки здания, которое еще во второй половине XIII века сгорело и не было окончательно восстановлено. Под его основанием с печами ХХ и XVIII столетий они и нашли средневековую постройку славян с большим количеством бытовых предметов, которая превратилась в своего рода капсулу времени, некогда оказавшись погребенной под собственной крышей в пожаре.

«Завал лежал непотревоженным многие столетия. (…) Бревна, доски пола, береста, обвал печи дают нам живую картину гибели жилища древних смолян», — сказано в сообщении.

Найденное жилище отнесли к XII-XIII векам. Археологи нашли предметы быта того времени, в том числе шиферные пряслица, разбитые горшки, обломки стеклянных браслетов, височное кольцо и нательный крест.

Недавно тайный ход неожиданно появился под домом XIX века в Нижнем Тагиле. Он, как оказалось, не обозначен на схеме здания даже за XIX век. Помимо этого, в основании постройки были замечены окна и проемы, заложенные еще много лет назад.

Ранее жители Калининграда также заговорили о тайном подземном городе. Многие россияне, как выяснилось, верят в мифы, связанные с Кенигсбергом. В частности, они все еще считают, что под современным городом существует целая система подвалов и углублений.