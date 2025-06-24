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17:34, 24 июня 2025Моя страна

В России вновь заговорили о тайном подземном городе

В Калининграде вновь заговорили о тайном подземном городе
Мария Винар

Фото: Vadim Nekrasov / Globallookpress.com

Жители Калининграда вновь заговорили о тайном подземном городе. Соответствующее интервью с научным сотрудником музея «Фридландские ворота» Владимиром Олексиным из программы «Сегодня утром» публикует региональный телеканал на своей странице во «ВКонтакте».

Ведущие продемонстрировали историку результаты опроса, которые показали, что многие россияне верят в мифы, связанные с Кенигсбергом. Так, они напомнили специалисту о подвалах и углублениях города. Согласно мифам, они соединены между собой под землей и образуют целую подземную систему. Однако, по мнению историка, грунтовые почвы, которые находятся под Калининградом, не позволяют возводить масштабные сооружения. «Это не более чем легенда», — подчеркнул Олексин.

Ранее сообщалось, что у берегов Севастополя археологи начали снижаться на дно Черного моря, чтобы исследовать 100-летние подводные лодки и старый танкер «Маковей». Специалист ИИМК РАН Виктор Вахонеев рассказал, что основная задача данной экспедиции — проверка техники, оставшейся на дне, на возможное наличие нефти, которая может быть потенциально опасна для акватории.

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