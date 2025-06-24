У берегов Севастополя начали исследовать 100-летний танкер «Маковей»

У берегов Севастополя начали исследовать 100-летние подводные лодки и танкер

У берегов Севастополя археологи начали снижаться на дно Черного моря, чтобы исследовать 100-летние подводные лодки и старый танкер «Маковей». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил специалист ИИМК РАН Виктор Вахонеев.

По его словам, основная задача данной экспедиции — проверка техники, оставшейся на дне, на возможное наличие нефти, которая может быть потенциально опасна для акватории. Все работы будут проведены на базе «Пионер М».

Как указал Вахонеев, основной упор исследователи сделают на танкер «Маковей». Он еще в 1915-м вблизи Севастополя (10-12 километров) залег на глубину более 100 метров.

Археологи хотят направить к судну подводный аппарат. Он, в свою очередь, возьмет пробы металла и донных отложений, чтобы затем специалисты выяснили, насколько опасно нахождение столетнего танкера в море из-за оставшейся в нем нефти.

Помимо этого, будут исследованы подводные лодки, которые были затоплены в 1919-м на рейде Севастополя. В их баках тоже, возможно, остаются следы топлива. Все это, пояснил Вахонеев, необходимо, чтобы разработать превентивные меры экологической безопасности.

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В мае же водолазы захотели разминировать немецкую баржу в Балтийске с десятками тысяч боеприпасов. Военный объект был затоплен весной 1945 года под Калининградом.