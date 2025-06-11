На дне залива в России нашли еще одного «Морского охотника» времен войны

Бинокль капитана и «Морской охотник» времен войны найдены в Финском заливе

На дне Финского залива водолазы, участвующие в экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», нашли и обследовали еще одного «Морского охотника», который был потоплен в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава экспедиции Константин Богданов на странице разведывательно-водолазной команды во «ВКонтакте».

Сторожевой катер оказался вблизи Соммерса. Уточняется, что его части залегли на глубину около 55 метров.

Богданов указал, в 1942-м катер был поврежден около кормы, однако его нос уцелел. Глава экспедиции высказал версию о том, что катер мог взорваться на мине либо от прямого попадания снаряда.

Насколько известно, рубку все-таки смогли оставить в целости, что очень важно. Водолазы сейчас хотят сделать фотограмметрию и отыскать на катере типа «Морской охотник» любые письменные сведения, которые могли сохраниться.

Также специалисты обследовали палубу. Там им попался капитанский бинокль, оставшийся в чехле. Утверждается, что командир наблюдал в него и обронил во время последнего боя.

Под конец лета 1942 года семь катеров производили траление к западу и северо-западу от острова Лавенсаари. Тогда же сторожевой катер, прикрывавший тральщики, подорвался на одной из подсеченных мин и пошел на дно недалеко от острова Соммерс. Вся колонна также была обстреляна противником. Команда сторожевого катера, видимо, открыла ответный огонь, после чего пала. На данный момент эксперты сходятся во мнении, что найденный катер — это именно МО-308.

Ранее на дне Финского залива дайверы нашли еще один катер-охотник, который еще в годы Великой Отечественной войны бесследно пропал с радаров. Он подорвался на немецком минном заграждении. Все это произошло 29 сентября 1942 года. Командовал катером МО-208 старший лейтенант Михаил Хвостов.