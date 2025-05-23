Российские дайверы нашли на дне залива пропавшего в годы войны «Морского охотника»

Пропавший в 1942-м катер «Морской охотник» найден на дне Финского залива

На дне Финского залива участвующие в экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» российские дайверы нашли катер-охотник, который еще в годы Великой Отечественной войны бесследно пропал с радаров. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Команда выяснила, что это катер типа «морской охотник». Он был закреплен за Балтийским флотом и, как предполагается, подорвался на немецком минном заграждении. Все это произошло 29 сентября 1942 года. Командовал катером МО-208 старший лейтенант Михаил Хвостов.

По словам исследователя Михаила Иванова, вместе с катером пропал и весь экипаж в составе 22 человек. Он пояснил, что до этого момента люди числились пропавшими без вести, но сейчас место «братской могилы» удалось установить.

Затем российские дайверы сделали еще одну находку, которая может быть интересна. Недалеко от острова Гогланд оказался колесный пароход с изящным декором, который построили еще в XIX веке. О нем до этой экспедиции никаких сведений не было, так что восстанавливать его судьбу придется историкам.

Ранее состоялась экспедиция в Балтийске под Калининградом — ее участникам удалось расчистить от завалов часть Балтийской крепости и сделать несколько значимых находок. В частности, дайверы нашли под водой посуду начала XX века, фрагменты немецких обозных телег, а еще 11 монет, которые, как предполагается, относятся к Третьему рейху.

Помимо этого, поисковики под Псковом достали со дна озера Максимовец обломки советского самолета «Як». Также специалисты отыскали под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3.