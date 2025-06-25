Тайный ход XIX века неожиданно нашли под домом в России

Тайный ход XIX века неожиданно нашли под домом в Нижнем Тагиле

Тайный ход неожиданно нашли под домом XIX века в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте».

В местном заповеднике недавно начались противоаварийные работы с постройками. В одном из таких флигелей, где, как утверждается, находится дом управляющего, и попался старинный ход под кирпичным сводом.

По словам Пинаева, ход с полуциркульной перемычкой не обозначен на схеме здания даже за XIX век. Помимо этого, в основании здания замечены окна и дверные проемы, заложенные еще много лет назад.

На данный момент специалисты не знают, для чего было создано пространство, которое со временем заложили камнем. При этом существует версия, что это либо «ледник», либо тоннель для отвода воды.

«Все находки позволят не только раскрыть неизвестные ранее страницы истории объекта культурного наследия, но и повышают его ценность», — заключил мэр Нижнего Тагила.

Ранее жители Калининграда вновь заговорили о тайном подземном городе. Многие россияне, как выяснилось, верят в мифы, связанные с Кенигсбергом. В частности, они все еще считают, что под современным городом существует целая система подвалов и углублений.

Также весной стало известно, что археологи откопали таинственный подземный ход со стенами из белого камня в Торжке. В самом центре города под землей оказался тоннель, предназначение которого еще не ясно.