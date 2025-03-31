В российском городе откопали таинственный подземный ход

Таинственный подземный ход со стенами из белого камня откопали в Торжке

Таинственный подземный ход со стенами из белого камня откопали в Торжке. Об этом сообщила археолог Наталья Сарафанова на своей странице во «ВКонтакте».

В самом центре города под землей оказался тоннель. У этого хода остались в целости стены из белого камня и основание с намытым песком. О его предназначении специалисты пока не знают, однако они предположили, что это ливневка. Также недалеко от этого места исследователи нашли часть деревянной мостовой.

Помимо этого, под современной инфраструктурой оказались древние погребения, причем одно из них с сохранившимся гробом. По словам археолога, пока непонятно, относились ли захоронения к местному кладбищу или это стихийные могилы.

Археологи работали на площади 9 Января в самом центре Торжка. За несколько месяцев там они нашли множество разных предметов, в том числе монеты и арочные привески XIII века. В числе ценных находок — печать князя новоторжского Давида, новогородского архиепископа 1308-1325 года и еще одна печать неизвестного типа от XIV века.

Ранее катакомбы вместе с древними захоронениями исследовали вблизи Кисловодска. Там же археологи заметили следы разграблений, но это им не помешало отыскать ценные артефакты.

Также огромные тоннели весной 2024 года нашли в Астраханской области. В тот момент специалисты вели георадарные исследования под монастырем, когда заметили залегавшие 14 больших тоннелей. Подземные полости не были заполнены водой, самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину.