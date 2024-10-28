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14:35, 28 октября 2024Моя страна

Катакомбы вместе с древними захоронениями нашли в России

Неизвестные катакомбы нашли при вскрытии древних захоронений вблизи Кисловодска

Фото: Институт археологии РАН

Археологи исследовали новые объекты на могильнике вблизи Кисловодска, найдя не известные до этого дня катакомбы. Об этом рассказал завотделом теории и методики, профессор РАН Дмитрий Коробов.

О древних захоронениях IV века н. э. было известно еще около 10 лет назад. Тогда ученым удалось выяснить, что комплекс использовали представители нескольких культурных ответвлений алан. В 2024-м, располагая новыми технологиями, исследование продолжила Кисловодская экспедиция ИА РАН.

В итоге специалисты нашли катакомбы и следы разграблений. Ученый пояснил, что воры отодвигали закладные плиты и расширяли вход в камеры. Было также заметно, что кости и погребальный инвентарь когда-то двигались с места на место. Пр этом археологи все же смогли отыскать новые ценные предметы конского и воинского снаряжения и детали одежды. Все они датированы серединой III века н.э.

«Не исключено, что они оставлены аланскими мигрантами из района Среднего Терека», — подытожил и высказал предположение археолог.

Ранее в Ульяновской области неожиданно появился огромный провал на десятки метров в глубину. Местные жители сняли «бездонную яму» на видео.

Помимо этого, весной огромные тоннели нашли и в Астраханской области. В тот момент специалисты вели георадарные исследования под монастырем, когда заметили залегавшие 14 больших тоннелей. Подземные полости не были заполнены водой, самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

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      Варвара Кошечкина
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