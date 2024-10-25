В российском регионе неожиданно появилась «бездонная» яма

В Ульяновской области появился огромный провал на десятки метров в глубину

В Ульяновской области неожиданно появился огромный провал на десятки метров в глубину. Местные жители сняли «бездонную яму» на видео, запись публикует ИА «Улпресса» в своем Telegram.

На видео запечатлели мужчину, который с опаской подходит ближе к большой яме посреди поля. Он озадаченно заглядывает в нее и не видит дна. Показано, что все превратилось в одну воронку — слои земли и песка сошли вниз, после чего осталась лишь огромная дыра.

По словам российского биолога Владимира Кривошеева, это самая обычная карстовая воронка. Он отметил, что подобные провалы очень характерны для Среднего Поволжья.

«Карстовые воронки широко представлены в осадочных породах, где выходят мезозойские отложения — известняки и мел. Вода собирается в определенном месте, идет проседание, обвал. К этому процессу подключаются подземные водные источники», — пояснил специалист. Ученый добавил, что диаметр такой «ямы» может достигать 150 метров.

В апреле гигантские дыры заметили в Алтайском крае. В расположенное поблизости соленое озеро намыло песка, однако арендаторы площадей отметили, что произошедшее не стало для них критичным.

В марте огромные тоннели также нашли в Астраханской области. Тогда под монастырем провели георадарные исследования, после чего специалисты заметили залегавшие на глубине 12 метров под землей 14 тоннелей. Известно, что эти подземные полости не заполнены водой, самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину.