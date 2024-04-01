Гигантские дыры обнаружили в российском регионе

Огромная яма образовалась на пляже в Алтайском крае

Огромная яма образовалась на пляже курорта Яровое в Алтайском крае. Об этом сообщает «НГС.Новости».

Как сообщает издание, в расположенное поблизости соленое озеро намыло песка. Арендаторы площадей при этом отметили, что ситуация не является критичной.

В администрации Ярового рассказали, что земля, на которой образовались гигантские дыры, находится в аренде. «Подвезут песка, ямы засыплют, сделают водоотводные канавы. Не такое аварийное состояние», — заверили представители региона.

Ранее сообщалось, что под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе Астраханской области, обнаружили огромные тоннели. Известно, что эти подземные полости не заполнены водой, самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину.