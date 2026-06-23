Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:17, 23 июня 2026Россия

Мирошник объяснил героизацию Зеленским УПА вопреки давлению Польши

Мирошник: Ради своей власти Зеленский пошел на героизацию УПА вопреки давлению Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Желание украинского президента Владимира Зеленского удержать свою власть с помощью радикалов оказалось сильнее давления из Польши в скандале с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

Он напомнил, что военная власть Зеленского держится на поддержке со стороны радикалов. Поэтому, по мнению политика, ему необходимо «заигрывать с националистами».

«Поэтому вариант отказаться от названия "имени героев УПА" (как того требовал президент Польши, по информации польских СМИ — примечание "Ленты.ру") для Зеленского был неприемлем», — объяснил он. Мирошник подчеркнул, что Зеленский пошел на героизацию УПА вопреки давлению Польши.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

    Раскрыты подробности о смерти российского туриста в Анталье

    В России оценили роль Евросоюза в конфликте на Украине

    Мирошник объяснил героизацию Зеленским УПА вопреки давлению Польши

    В постпредстве России при ООН объяснили незаконное удержание Зеленским власти

    В России прокомментировали пожар на территории Киево-Печерской лавры

    В российском регионе произошло ощутимое землетрясение

    На Западе заявили о слезах Зеленского из-за ухода Стармера

    США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение

    Раскрыто происхождение упавшей в Воронеже ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok