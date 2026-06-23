Мирошник: Ради своей власти Зеленский пошел на героизацию УПА вопреки давлению Польши

Желание украинского президента Владимира Зеленского удержать свою власть с помощью радикалов оказалось сильнее давления из Польши в скандале с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

Он напомнил, что военная власть Зеленского держится на поддержке со стороны радикалов. Поэтому, по мнению политика, ему необходимо «заигрывать с националистами».

«Поэтому вариант отказаться от названия "имени героев УПА" (как того требовал президент Польши, по информации польских СМИ — примечание "Ленты.ру") для Зеленского был неприемлем», — объяснил он. Мирошник подчеркнул, что Зеленский пошел на героизацию УПА вопреки давлению Польши.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА».