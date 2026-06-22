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23:56, 22 июня 2026Мир

На Западе заявили о слезах Зеленского из-за ухода Стармера

Глава Рабочей партии Британии Гэллоуэй: Зеленский со слезами оплакивает уход Стармера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, что украинский лидер Владимир Зеленский сожалеет об уходе Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Об этом он заявил ведущему RT Рику Санчесу, передает РИА Новости.

Как отметил Гэллоуэй, Стармер превратил Британию «в авторитарную адскую дыру», за два года изменив характер Королевства.

«Все ради интересов иностранных государств — Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», — сказал он.

Гэллоуэй также отметил, что, по его словам, в Великобритании с радостью восприняли новость об уходе Стармера. Он заявил, что за два года его пребывания у власти, как он считает, в стране фактически было ограничено или утрачено свободное выражение мнений.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.

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