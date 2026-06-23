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00:04, 23 июня 2026Мир

В постпредстве России при ООН объяснили незаконное удержание Зеленским власти

Постпредство России при ООН: Власть Зеленского держится на продолжении боевых действий
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно остается у власти только из-за того, что продолжаются боевые действия. На это указала исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Текст ее выступления опубликован на сайте постпредства.

«Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий», — сказала дипломат. Она добавила, что агрессивные высказывания Зеленского в отношении России являются лишь попыткой отвлечь внимание от собственного «политического банкротства».

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский намерен специально затягивать военный конфликт с Россией, так как он очень удобен для украинского лидера и практически не затронул его лично.

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